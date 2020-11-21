قانون جرائم المعلوماتية: يحاسب على النوايا وقد يزج بنصف الشعب في السجن

2020/11/21 | 18:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتتجه الأنظار العراقية بـ"ريب شديد" باتجاه مجلس النواب، الذي يستعد للتصويت على قانون الجرائم المعلوماتية خلال جلسته المنعقدة اليوم السبت، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، لما يحتويه القانون من فقرات غير واضحة، وقد تحاسب على "النوايا"، فيما يرى عدد من الناشطين والحقوقيين أن القانون مصمم لـ"خنق حرية التعبير".

تحالف المادة 38 من الدستور العراقي عد مساعي تمرير قانون الجرائم المعلوماتية محاولات لإعادة البلاد إلى حقبة "الدكتاتورية والمخبر السري"

ويهدف القانون الجديد إلى معالجة قضايا النشر في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والهاتف النقال، فضلًا عن الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تضمن القانون فقرات حول حرية الوصول إلى المعلومة، ونوع المعلومات المسموح بنشرها.

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تساؤلات التوقيت والتحديات

تحالف المادة 38 من الدستور العراقي، أصدر بيانًا اطلع عليه "ألترا عراق" عبر فيه عن رفضه تمرير القانون، وعد مساعي تمريره محاولات لإعادة البلاد إلى حقبة "الدكتاتورية والمخبر السري".

وقال التحالف إنه "يتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون جرائم المعلوماتية سيئ الصيت، متجاوزة بذلك كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون".

وأضاف: "إننا في تحالف المادة 38 سبق وأن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين، ونستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة"، مؤكدًا "رفضه وبشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق المادة 38، ونعتبر المسودة المدرجة للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية والمخبر السري".

يحاسب على "النوايا"

يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "مشروع القانون يتكون من 22 مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث أن التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج أن تعرف"، مبينًا أن "مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون حيث نلاحظ أن القانون المصري للجرائم الإلكترونية جاء بـ45 مادة والقانون الفلسطيني 57 مادة".

وبيّن أن "مشروع القانون لم يتناول الجرائم الخطرة أو معالجتها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير وانتحال الصفات وغسيل الأموال ولم يرجعها إلى قانون العقوبات".

يقول خبير قانوني إن القانون جاء أيضًا بمواد غير مفهومة، منها عقوبة المساس بالقيم الدينية والأسرية، وهي غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص

وأشار إلى أن "العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 15 مليون دينار"، معتبرًا أنه "كان الأولى أن يركز القانون على الغرامات المرتفعة لأن أغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائمًا من جنس الفعل أفضل وأكثر تأثيرًا كما فعل القانون الألماني".

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وتابع: "عاقب مشروع القانون المحرض، حتى وأن لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا"، مبينًا أن "القانون جاء أيضًا بمواد غير مفهومة، منها عقوبة المساس بالقيم الدينية والأسرية، وهي غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص".

وأكد التميمي أن "القانون يجب أن يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني"، معتبرًا أن "النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك ويعد تدخل في شوؤن القضاة".

قد يضع نصف الشعب في السجن!

من جانبه، أبدى المرصد العراقي للحريات الصحفية مخاوفه من التداعيات المحتملة لتصويت البرلمان العراقي على قانون جرائم المعلوماتية.

وقال المرصد في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن "المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، وإقحام الصحفيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون، من شأنه أن يهدد حرية التعبير ويعرض الكتاب والصحفيين والمدونين للمحاكمة والسجن".

وأوضح المرصد أن "القانون لم يعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا القانون "قد يضع نصف الشعب في السجن".

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