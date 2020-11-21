المخابرات العراقية توقف مسؤولاً كبيراً فور وصوله للبلاد قادماً من استراليا

2020/11/21 | 18:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعتقلت قوة من جهاز المخابرات العراقي، يوم السبت، مسؤولا في الحكومة العراقية.

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