الكعبي: الوضع الاقتصادي يُحتم على الحكومة السيطرة على مواردها منها خروج العملة الصعبة

2020/11/21 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن

الكعبي، السبت، ان الوضع الاقتصادي

يُحتم على الحكومة السيطرة على مواردها

منها خروج العملة الصعبة.

وقال الكعبي خلال ترؤسه جلسة البرلمان

المنعقدة حاليا ان "الوضع الاق

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