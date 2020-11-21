انخفاض عدد اصابات كورونا في العراق

2020/11/21 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف

الوبائي الخاص بفروس كورونا هذا اليوم.

وأكدت الوزارة في جدول بياني إنها سجلت

42 وفاةً و 1786 إصابة بفيروس كورونا بعد

إجراء 19883 فحصاً اليوم.

وبينت إن عدد حالات الشف

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