البرلمان يعقد جلسته الثالثة والعشرين برئاسة الحلبوسي

2020/11/21 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الثالثة

والعشرين من الفصل التشريعي الحالي

برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في

بيان مقتضب تلقت وكالة نون الخبرية،

نسخة منه، إن "رئيس مجلس النو

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