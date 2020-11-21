رغم آمال لقاح كورونا.. الأسهم الأميركية تتراجع

2020/11/21 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

اغلقت الأسهم الأميركية على تراجع، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تطورات التحفيز المالي ومخاوف بشأن طول عملية توزيع اللقاحات وزيادة إجراءات الإغلاق على مستوى الولايات لمحاربة جائحة كورونا (كوفيد-19) الآخذة في الانتشار.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 219.75 نقطة، بما يعادل 0.75% إلى 29263.48 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 24.33 نقطة، أو 0.68% إلى 3557.54 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة، أو 0.42% إلى 11854.97 نقطة.

وفي تقرير سابق، رسم بنك “جي بي مورغان”، سيناريو جديدا لمستقبل الأسواق الأميركية التي من المتوقع أن تواجه فوضى كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وينظر الكثير من المتداولين والمستثمرين في “وول ستريت” إلى ما يحدث بشأن الانتخابات الأميركية على أنه فرصة قوية لأن تنحدر الأسواق نحو الفوضى.



وحذر رئيس استراتيجية السوق والاستثمار في “جي بي مورغان أسيت مانجمنت”، مايكل سيمباليست، من “الخطر البعيد لقصة الرعب الأميركية والفوضى الدستورية”.

وأشار “سيمباليست”، الذي يساعد في الإشراف على أصول بقيمة 2.2 تريليون دولار، إلى قيام الرئيس دونالد ترمب قبل أيام بإقالة مسؤول أمن الانتخابات وقرار المدعي العام ويليام بار بتفويض المدعين العامين بالتحقيق في تزوير مزعوم للناخبين، والدراما العابرة حول التصديق على نتائج الانتخابات في ولاية في ميشيغان.



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