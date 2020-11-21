"هدف واحد".. مناورات عسكرية ضخمة بين 6 دول عربية في مصر

2020/11/21 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث إن المناورات التي ستحمل اسم "سيف العرب"، تم إطلاقها في قاعدة محمد نجيب العسكرية، منذ 17 نوفمبر الحالي، إلى 26 من نفس الشهر.

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