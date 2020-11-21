وزير التعليم يعلن الموافقة على التوسعة الدراسية لمقعدين للنفقة العامة والخاصة وواحد للجيش الابيض

2020/11/21 | 18:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يعلن الموافقة على التوسعة الدراسية لمقعدين للنفقة العامة والخاصة والشهداء والسجناء السياسين ومقعد واحد للجيش الابيض لجميع القنوات خلال هذا العام

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