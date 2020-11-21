الكعبي يطالب امانة بغداد والجهات الساندة الى استنفار الجهد الالي والبشري لانقاذ المواطنين من الفيضانات

2020/11/21 | 18:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏‎طالب السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، اليوم السبت 21 تشرين الثاني 2020 امانة بغداد والوزارات والجهات الساندة الاخرى لاستنفار جهدها الآلي والبشري والعمل بطاقتها القصوى لانقاذ المواطنين ببغداد والمحافظات من الفيضانات ومواقع تجمع المياه .

‏‎ولفت الكعبي قائلا : سبق وان خاطبنا امانة بغداد والجهات المعنية بإطلاق حملات استباقية لتنظيف وادامة عمل شبكات تصريف المياه في كافة مناطق العاصمة بغداد، اضافة لاستنفار كافة طواقمها استعداد لموسم الشتاء .

‏‎وشدد النائب الأول على ضرورة الاسراع في التوجه نحو المناطق الاكثر تضررا من الفيضانات والعمل بجهد واحد مشترك لسحب وتصريف مياه الامطار الآنية ، ووضع خطة عمل مستركة بين كل الجهات ذات العلاقة لمواجهة الفيضانات طيلة موسم الامطار .

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