وزير التعليم العالي يعلن الموافقة على التوسعة الدراسية

2020/11/21 | 18:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال استضافته في البرلمان اليوم ، الموافقة على التوسعة الدراسية لمقعدين للنفقة العامة والخاصة والشهداء والسجناء السياسين ومقعد واحد للجيش الابيض لجميع القنوات خلال هذا العام.

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