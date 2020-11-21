الإعلام الأمني يرد بالوثائق على 'خلايا الكاتيوشا': نستغرب من إصراركم

2020/11/21 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت خلية الإعلام الأمني، السبت، وفاة فتاة وجرح 5 مواطنين نتيجة إطلاق مقذوفات بشكل عشوائي على المناطق السكنية والعامة من قبل "مجاميع خارجة عن القانون"، الثلاثاء الماضي، بعد ان شككت "وكالات مشبوهة" بوقوع ضحايا، وبررت الهجمات الأخيرة.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (21 تشرين الثاني 2020)، انه "تستمر بعض الوكالات المشبوهة بالتبرير للهجمات التي تحصل في المناطق السكنية والعامة والمقار الأمنية، ظنا منها أنها قادرة على تضليل الرأي العام باكاذيبهم".

وأضاف البيان، "حيث عاشت بغداد رعبا نفسيا وامنيا مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 ت2 2020 وفي تمام الساعة العاشرة والنصف، حيث تساقطت مقذوفات على مناطق سكنية وعامة في ((ساحة الإحتفالات، ومقر الأمن الوطني، ومديرية التخطيط، وآمرية صنف الحاسبات الالكترونية في مجمع الحارثية، وشارع الزيتون / الزوراء، ومدينة الطب، ومنطقة المنصور)) وأدى سقوط هذه المقذوفات الى استشهاد فتاة وجرح خمسة مدنيين وتهشم زجاج وأضرار في مبنى آمرية الحاسبات والمباني القريبة منها وترويع المواطنين الأبرياء، والإستهانة بدماء الناس ومصالحهم بعيدا عن كل القيم السماوية الشرعية والإلتزامات الوطنية والأخلاقية.



لتظهر علينا وكالة خبرية تشكك باستشهاد الفتاة الفقيدة، والجرحى الابرياء".

وتابع: "وفي الوقت الذي نستغرب من هذا الإصرار على الإستخفاف بالرأي العام وتبرير الجرائم والإستهتار بدماء وأرواح المواطنين وترويج الأكاذيب".

وأكدت الخلية في بيانها "أن استشهاد الفتاة الفقيدة وجرح المواطنين الخمسة كان نتيجة ذلك الفعل الإجرامي بإطلاق المقذوفات بشكل عشوائي على المناطق السكنية والعامة من قبل هذه المجاميع الخارجة عن القانون، ونرفق التقارير الطبية لتشريح جثمان الشهيدة المثبت فيها سبب الإستشهاد".

واختتم البيان بالقول "ومع هذا نهيب بكل وسائل الإعلام والمدونين توخي الحذر من نقل الأخبار غير الدقيقة، واعتماد المصدر الرسمي المخول بإصدار الأخبار الأمنية والعسكرية".

وشككت وسائل اعلام مقربة من الفصائل المسلحة بمقتل طفلة نتيجة القصف، مبينة انها بحثت وقارنت سجلات إحصاء الوفيات في يوم الحادثة فلم تعثر على أي طفلة عراقية تحت سن الـ17 سنة، سوى حالة وفاة واحدة جرت بهذا اليوم لفتاة شابة سودانية تبلغ من العمر 18 سنة وتوفيت قبل القصف بـ4 ساعات، الامر الذي "جيرته خلية الإعلام بإقناع عائلة الشابة السودانية بالتعويضات المادية اذا سجلت توثيق وهمي يدل على انها ماتت ضمن القصف"، مطالبة بكشف اسم او صورة او رقم عائلة الطفلة التي قتلت بسبب القصف.

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