البرلمان يقرر تشكيل خلية ازمة نيابية لدرء خطر الامطار وانقاذ المواطنين من الفيضانات

2020/11/21 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجهت رئاسة مجلس النواب ، بتشكيل خلية ازمة من اعضاء مجلس النواب للتوجه الى الدوائر الخدمية لدرء خطر الامطار وانقاذ المواطنين من الفيضانات .و‏‎طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، امانة بغداد والوزارات والجهات الساندة الاخرى باستنفار جهدها الآلي والبشري والعمل بطاقتها القصوى لانقاذ المواطنين ببغداد والمحافظات من الفيضانات ومواقع تجمع المياه ، مشيرا الى مخاطبة امانة بغداد والجهات المعنية بإطلاق حملات استباقية لتنظيف وادامة عمل شبكات تصريف المياه في كافة مناطق العاصمة بغداد، اضافة لاستنفار كافة طواقمها استعداد لموسم الشتاء .



‏‎وشدد الكعبي، على ضرورة الاسراع في التوجه نحو المناطق الاكثر تضررا من الفيضانات والعمل بجهد واحد مشترك لسحب وتصريف مياه الامطار الآنية ، ووضع خطة عمل مستركة بين كل الجهات ذات العلاقة لمواجهة الفيضانات طيلة موسم الامطار ./انتهى5

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