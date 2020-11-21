2020/11/21 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ جمعت دبي نخبة من أقوى نجوم الكرة العالمية في مباراة ودية أقيمت على ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة / 30 في 30 / بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.وشارك في المباراة لاعبون فازوا بجميع الألقاب الممكنة في عالم كرة القدم وفي مقدمتها كأس العالم وبطولة أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية القوية وكذلك لقب أفضل لاعب في العالم، وتقدم اللاعبون البرتغالي لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد وانتر ميلان وأفضل لاعب في العالم سابقا، و الاسباني كارليس بويول قائد اسبانيا وبطل العالم للمنتخبات والأندية، والهولندي كلارينس سيدورف الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع مختلف الأندية، و مواطنه باتريك كلويفرت أصغر لاعب يمنح فريقه لقب بطل دوري أبطال أوروبا مع أياكس ثم العديد من الألقاب مع برشلونة وغيرها، والفرنسي أريك أبدال بطل أوروبا مع نادي برشلونة ثم المدير الرياضي للنادي الاسباني الشهير، والاسباني ميشيل سلجادو بطل أوروبا اسبانيا عدة مرات مع ريال مدريد، والحارس الإيطالي العملاق والتر زينغا نجم المنتخب وانتر ميلان السابق والمدرب للعديد من الأندية في مختلف دول العالم، وكذلك نجما الكرة الأوروبية إبراهيم با وسالي علي مونتاري./انتهى

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