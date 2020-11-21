كركوك تسجل 248 اصابة جديدة بكوفيد 19

2020/11/21 | 18:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة كركوك 248 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاصابات الكلية بالفايروس منذ انتشاره في المحافظة أكثر من 20 الف حالة.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز خلال خبر تابعه PUKmedia، اليوم السبت: ان محافظة كركوك سجلت 248 اصابة جديدة بكوفيد19 خلال 24 ساعة المنصرمة، مشيرة الى ان حالات الوفات المسجلة بلغت حالتين.

واضافت: ان حالات التعافي المسجلة من الفايروس كانت 134 حالة، لافتة الى ان حصيلة الاصابات بالجائحة منذ انتشارها في المحافظة بلغت 20 الفا و853 اصابة.

واشارت الى، ان حصيلة حالات التعافي من فايروس كورونا منذ انتشاره في المحافظة وصل الى 16 الفا و256 حالة شفاء، مبينة ان 693 مصابا توفيوا متأثرين بالفايروس.

PUKmedia متابعة

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