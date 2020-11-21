"حذر من الاستحواذ على ايرادات نفط العراق".. نائب يكشف عن كلف جولات التراخيص

2020/11/21 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب المستقل محمد شياع

السوداني، السبت، أن الاجراءات الاخيرة

التي اوقفت تجديد عقود شركات الهاتف

النقال كانت صحيحة والقضاء كان "منصفاً

ونزيهاً"، فيما تحدث عن كلف جولات

التراخيص النفطية.

وقال الس

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