وزير التعليم يعلن الموافقة على توسعة المقاعد الدراسية

2020/11/21 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التعليم العالي والبحث

العلمي نبيل كاظم، السبت، الموافقة على

توسعة المقاعد الدراسية خلال العام

الحالي.

ونقلت الدائرة الإعلامية للبرلمان عن

وزير التعليم قوله خلال استضافته في

جلسة البرلمان: "

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