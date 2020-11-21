2020/11/21 | 18:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، السبت، عزمها إرسال قوة عسكرية إلى إقليم كردستان، بهدف تدريب قوة الحراسة التابعة لمطار أربيل.



وذكرت الوزارة، في بيان تابعه "ناس" ، (21 تشرين الثاني 2020)، أنها "قررت إرسال ما بين 100 و150 جندياً إلى اربيل عاصمة اقليم كردستان لحماية المنشأة، وتدريب قوة الحراسة التابعة لمطار اربيل الدولى ومن المقرر ان تبدأ المهمة اوائل يناير من العام القادم".

وأشارت الوزارة بحسب البيان، إلى أن "القوة التي سترسل إلى إقليم كردستان تعمل على حماية أمن مطار أربيل".

وأوضحت أنه "بعد تدريب البيشمركة، غير التحالف الدولي ضد داعش مهامه للتشاور مع القوات المحلية في المنطقة، وستكون هذه المهمة تحت قيادة هولندا، ونريد أن يحارب العراق داعش نفسه".

وأكدت أن "القوات العسكرية الهولندية والقوات الامريكية تقوم بحماية الجنود والمعدات".

اقرأ/ي أيضاً: صور ..



من هنا انطلقت صواريخ ’هجوم أربيل’

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يستقدم قوة عسكرية هولندية لحماية مطار أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يستقدم قوة عسكرية هولندية لحماية مطار أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).