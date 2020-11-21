مشرف فريق القوة الجوية يؤكد اقامة الكلاسيكو في موعده المقرر

2020/11/21 | 18:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} اكد مشرف فريق القوة الجوية الكابتن مهدي جاسم عن اقامة مباراة الكلاسيكو في موعدها المقرر في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين القادم على ملعب كربلاء الدولي.

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