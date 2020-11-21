2020/11/21 | 18:45 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الاولمبية الدولية تقرر ايقاف نشاطات اللجنة الاولمبية العراقية بعد شكوى رعد حمودي وكتلته على نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/21 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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