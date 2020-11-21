2020/11/21 | 18:46 - المصدر: عين العراق

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العتابي يكشف عن أكبر ملف فساد في العراق منذ عام ٢٠٠٣

كشف عضو النهج الوطني مهند العتابي، اليوم السبت، عن أكبر ملف فساد في العراق منذ عام ٢٠٠٣.

وقال العتابي، في بيان صحفي، انه "ندعو الرأي العام للوقوف معنا، كما سبق وأن كشفنا عن ٥٠ الف شركة وهمية تختبئ تحت عباءة وزارة التجارة وظيفتها غسيل الأموال ومناقلتها بغطاء رسمي وقانوني".

وبين انه "بعد إثارتنا لهذا الموضوع انبرت جريدة الصباح لمتابعة المعلومات التي كشفناها وتبنّت الجريدة مشكورة نشرَ تفاصيل متابعتها في عددها ٤٩٧٥ ليوم السبت ٢٠٢٠/١١/٢١ وعرض الموضوع في صدارة الصفحة الرئيسية، وبالتواصل مع وزارة التجارة أكّد مدير عام دائرة تسجيل الشركات رشاد خلف هاشم عن وجود ٨٠ ألف شركة مُسجّلة منها شركات لا وجود لها منذ ١٥ سنة".

وأضاف انه "كما أكد هاشم أن الشركات التي لها نشاط تجاري خاص هي ٢٠ الف شركة، وبذلك نكون أمام ٦٠ الف شركة وهمية، وبذات السياق أكد مدير عام تسجيل الشركات أن الوزراة باشرت باجراءات غير مسبوقة لتصفية هذه الشركات من خلال تشكيل لجنة من المخابرات والامن الوطني ووزارة التجارة وامهال ٦٠ يوم لتصفية هذه الشركات من خلال إجراءات تقوم بها الوزارة".

وتابع عضو النهج الوطني انه "بدورنا نتقدّم بالشكر لجريدة الصباح ونخصّ به هدى العزاوي التي تابعت ما كشفناه بمهنية وشجاعة، وكذا نشيد باستجابة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وتأكيده لوجود آلاف الشركات الوهمية، وبعد تأكّد ما كشفناه ندعو الجهاتِ القضائية والرقابية والاعلامَ الحر بمتابعة مجريات هذا الملف الذي يُعد من أكبر ملفات الفساد التي شهدها العراق منذ ٢٠٠٣".

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