الرياضيون يرفضون تدخل الكويت بالرياضة العراقية

2020/11/21 | 18:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔹اللجنة الاولمبية الدولية تقرر ايقاف نشاطات اللجنة الاولمبية العراقية بعد شكوى رعد حمودي وكتلته على نتائج الانتخابات التي جرتالأسبوع الماضي 🔹الاولمبية الدولية: القرارات اعتمدت على تقرير الكويتي حسين المسلم وشكوى المعترضين على قرارات الهيئة القضائية المشكلة من مجلسالقضاء الاعلى .🔹الرياضيون العراقيون يرفضون تدخل الكويتي احمد الفهد و حسين المسلم بحماية رئيس اللجنة الاولمبية السابق

