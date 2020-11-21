بوتين: روسيا مستعدة لتقديم لقاح “سبوتنيك في” لأي دولة

2020/11/21 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعماء مجموعة العشرين، اليوم السبت، إن روسيا مستعدة لتقديم لقاح فيروس كورونا ”سبوتنيك في“ لأي دولة تحتاجه.وأضاف بوتين أن روسيا تجهز أيضا لقاحين آخرين، مشيرا إلى أن صنع مجموعة من اللقاحات هو ”هدفنا المشترك“.وقال بوتين: ”إن وباء كورونا تسبب بأزمة اقتصادية لم يشهد العالم مثلها …

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