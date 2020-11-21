نائب : الإهمال والفشل الخدمي وراء غرق معظم مناطق العاصمة

2020/11/21 | 18:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

وصف النائب عن كتلة تحالف سائرون علاء الربيعي ، ما جرى اليوم في بغداد من غرق شبه تام في معظم مناطق العاصمة ، انه كان امراً متوقعا نتيجة لحالة الإهمال والفشل الخدمي الذي حذرنا منه مراراً وتكرارًا دون اجراءات بمستوى التحدي .

واشار الربيعي ، الى وجود خلل كبير في البنى التحتية لبغداد ومشاكل لم تعالج لا من قبل الامانة ولا من قبل المحافظة ، الجهتان المعنيتان بموضوع تصريف المياه وادامة وصيانة شبكة المجاري .

واضاف ، في بيان صحفي تسلمته ” خبر برس” ، ان ” السياسات السابقة للمؤسسات الخدمية لم تكن قائمة على خطط ستراتيجية بعيدة المدى لحل مشاكل الازمات المتراكمة ، وانما على معالجة الازمات بشكل ترقيعي عبرترحيل هذه المشاكل من مرحلة لمرحلة اخرى “، محملًا الحكومات الاتحادية مسؤولية هذا الاخفاق بسبب المجاملات التي افرزت عملية تسمية الامناء السابقين ، داعيا رئيس الحكومة الحالي الى معالجة هذا الملف بشكل فوري وجذري وعدم التهاون مع الشخصيات التي تسببت بهذه الكارثة لاهالي بغداد وتنفيذ مشاريع كبيرة تعالج هذه الازمة بشكل نهائي ، مع فتح ملفات المسؤولين وكل من اشرف على تنفيذ تلك المشاريع التي اثبتت فشلها الذريع .

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