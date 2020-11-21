بالصور: ولادة “نادرة” لطفلة في محافظة اربيل

2020/11/21 | 19:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

وُلدت طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر، (22 أسبوعاً)، في محافظة أربيل، وهي الآن بحالة صحية جيدة.

ويقول أخصائي طب الأطفال محمد حسن في تصريحات لوسائل اعلام كردية، إنه إذا استمر وضعها الصحي هكذا تزداد فرصة بقائها على قيد الحياة.

وزن الطفلة، التي ولدت في السادس عشر من شهر تشرين الثاني الجاري في مستشفى في أربيل، كان 500 غرام، إلا أنه يبلغ الآن 550 غراماً، وهي قادرة على التنفس بشكل طبيعي.

الطبيب محمد حسن أضاف أن “مستوى الأوكسجين في جسم الطفلة طبيعي، ويتراوح من 97% إلى 98%”.

الطبيب حسن يعزو سبب الولادة المبكرة للطفلة إلى حالة صحية طارئة أصابت الأم، مردفاً أن “الأم عانت من ارتفاع في ضغط الدم وانعدام نسبة الماء المحيط بالجنين”.

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