العراق.. تخوف نيابي من إنفجار هائل يتسبب بتدمير 5 مدن

2020/11/21 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشف النائب عن ديالى مضر الكروي، السبت (21 - 11 - 2020)، عن وجود الغام تكفي لتدمير 5 مدن على الحدود العراقية - الايرانية، محذراً من مواسم السيول الجارفة التي تنقل بعض الالغام الى عمق الاراضي.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحقيقة التي ربما لايعرفها الرأي العام العراقي بان الحدود الفاصلة بين العراق وايران من جهة مدن مندلي وقزانية وخانقين ضمن حدود ديالى تضم الغاماً تصل الى مئات الالاف تعود لحرب الثمانيات من القرن الماضي وهي تغطي مساحات شاسعة من الاراضي التي تعتبر من الاكثر خصوبة على مستوى البلاد لكن لا يمكن الوصول اليها منذ 32 عاماً".واضاف الكروي، ان "العشرات من رعاة الاغنام والمزارعين البسطاء كانوا ضحايا لتلك الالغام التي تنتشر على مساحات شاسعة جداً ورغم ان اعداد الضحايا انخفضت كثير خلال السنوات الاخيرة الا ان تلك الالغام تبقى مصدر تهديد مباشر خاصة في مواسم السيول الجارفة التي تنقل بعض الالغام الى عمق الاراضي العراقية خاصة الزراعية وبالتالي تخلق معاناة اخرى".واشار الكروي الى ان" وزارة الدفاع ادركت قبل 2014 خطورة الوضع وبدأت بالفعل خطة لرفع الالغام وتطهير الاراضي الا ان احداث ظهور داعش وما تلاها من تداعيات اجل الامر الى اشعار اخر"، مؤكداً أن "تلك الالغام قادرة على تدمير 5 مدن كبيرة".يشار الى أن عشرات الحقول من الالغام زرعت في المناطق الحدودية بين العراق وايران ابان حرب الثمانيات من القرن الماضي.

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