2020/11/21 | 19:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستوى الكبير للبطالة والفقر بأنهما اهم تحدٍ يواجهه العالم الآن.وقال بوتين، خلال اجتماع مجموعة العشرين اليوم السبت :" ان نمو الاقتصادات الوطنية قد تعرض لتقويض خطير، وان الوباء أودى بالفعل بمئات الآلاف من الأرواح، وفقد الملايين وظائفهم ودخلهم".وتابع قائلابحسب الاعلام الروسي " ان دور مجموعة العشرين هنا هو منع حدوث ذلك".وأضاف بوتين" إن حجم المشكلات التي واجهتها البشرية في عام 2020 غير مسبوق ، فهناك أزمة اقتصادية منهجية ، لم يعرف حجمها العالم منذ الكساد الكبير".وأشار إلى أن "تخفيض قيمة العملات الوطنية، وخاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، يحمل مخاطر كبيرة في حالة الجائحة، حيث تتراجع عائداتها المالية، بينما تتزايد الحاجة إلى تخصيص أموال لمكافحة فيروس كورونا، وبالتالي زيادة تكلفة خدمة الديون العامة".ودعا الرئيس الروسي إلى, العمل لتوفير لقاح ضد فيروس "كورونا" للعالم بأسره، مؤكدا :"ان روسيا مستعدة لتقديمه لجميع البلدان التي تطلبه ".واكد "ان روسيا تؤيد مشروع القرار الرئيس للقمة الحالية الذي يهدف إلى توفير لقاحات فعالة وآمنة للجميع.



ويجب أن تكون أدوية التحصين في المجال العام.



وبلدنا روسيا، على استعداد لتزويد المحتاجين باللقاحات التي طورها علماؤنا".وتحدث بوتين عن منظمة التجارة العالمية، وأنه لا بديل عنها لكنها بحاجة للتطوير"./انتهى2

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