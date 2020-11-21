نائب : غرق معظم احياء العاصمة بسبب الامطار كان متوقعـا نتيجة الاهمال والفشل الخدمـي

2020/11/21 | 19:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصف النائب عن كتلة تحالف / سائرون / علاء الربيعي ، ما جرى اليوم في بغداد من غرق شبه تام في معظم مناطقها بانه :" كان امراً متوقعا نتيجة لحالة الاهمال والفشل الخدمي الذي حذرنا منه مراراً وتكرارًا دون اجراءات بمستوى التحدي ".واشار الربيعي ، الى وجود خلل كبير في البنى التحتية لبغداد ومشاكل لم تعالج ، لا من قبل الامانة ولا من قبل المحافظة ، الجهتين المعنيتين بموضوع تصريف المياه وادامة وصيانة شبكة المجاري .واضاف ، في بيان صحفي :" ان السياسات السابقة للمؤسسات الخدمية لم تكن قائمة على خطط ستراتيجية بعيدة المدى لحل مشاكل الازمات المتراكمة ، انما على معالجة الازمات بشكل ترقيعي عبرترحيل هذه المشاكل من مرحلة لمرحلة اخرى "، محملًا الحكومات المتلاحقة مسؤولية هذا الاخفاق بسبب المجاملات التي افرزت عملية تسمية الامناء السابقين ".ودعا ، رئيس الحكومة الحالي الى معالجة هذا الملف بشكل فوري وجذري وعدم التهاون مع الشخصيات التي تسببت بهذه الكارثة لاهالي بغداد وتنفيذ مشاريع كبيرة تعالج هذه الازمة بشكل نهائي ، مع فتح ملفات المسؤولين وكل من اشرف على تنفيذ تلك المشاريع التي اثبتت فشلها الذريع ./انتهى5

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