قيادي كردي: جميع عائدات منافذ الإقليم لاتدخل ضمن موازنة كردستان

2020/11/21 | 19:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر، السبت، أن إيرادات المنافذ الحدودية لا تدخل ضمن موازنة إقليم كردستان.

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