2020/11/21 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، ابقاء جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم مفتوحة على ان تستانف الاثنين المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “ رئاسة مجلس النواب اشارت الى ان المجلس سيستأنف جلسته يوم الاثنين المُقبل“.

التالي

منذ 15 دقيقة

بالوثائق..



الكربولي يطالب الكاظمي بالغاء قرار تقاسم الاوقاف الدينية

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



نائبة تخاطب وزير التعليم بشأن قبولات مجموعة من المعلمين والمعلمات

منذ 3 ساعات

الكعبي: الوضع الاقتصادي يُحتم على الحكومة السيطرة على مواردها

منذ 4 ساعات

بالوثائق..



112 نائباً يطالبون بتوطين ودفع رواتب موظفي كردستان

منذ 4 ساعات

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

منذ 5 ساعات

انسحاب اربعة نواب من الجبهة المناهضة للحلبوسي

منذ 8 ساعات

داخلية الوفاق تتسلم 10 طائرات هليكوبتر من “إيرباص” قريبا

منذ 10 ساعات

ديوان الرئاسة يحث على تسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب للبلاد

منذ يوم واحد

نائب : ما يجري بالاماكن العامة من بينها مول بغداد يكشف فساد المستثمرين

منذ يوم واحد

الحلبوسي يزور المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يستأنف جلسته يوم الاثنين المُقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يستأنف جلسته يوم الاثنين المُقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).