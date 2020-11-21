بالوثائق.. الكربولي يطالب الكاظمي بالغاء قرار تقاسم الاوقاف الدينية

2020/11/21 | 19:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثائق حصلت “تقدم” على نسخة منها عن ارسال النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي تظلما الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يطالبه فيه بالغاء قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على تقاسم الاوقاف الدينية.

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