الحكمة يصدر بيانا في يوم شهيد الإتحاد الوطني

2020/11/21 | 19:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، بيانا بمناسبة يوم شهيد الاتحاد الوطني.

وقالت تيار الحكمة الوطني/ مكتب السليمانية خلال بيان تلقى PUKmedia على نسخة منه، انه في يوم شهيد الاتحاد الوطني الكوردستاني، ننحني اجلالا واحتراما الى جميع شهداء كوردستان وشهداء الإتحاد الوطني.

واضاف البيان: الشموخ والرفعة لأهالي وذوي الشهداء.

PUKmedia ترجمة‌

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