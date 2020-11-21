بعد 20 قرنا.. العثور على رفات شخصين متفحمين من بركان بومبي وتحديد هويتهما

2020/11/21 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وربما كان أحد الرجلين ذو مكانة عالية، ويتراوح عمره بين الثلاثين والأربعين، حيث لا تزال عليه آثار عباءة صوفية تحت رقبته، كان يرتديها، بحسب وكالة رويترز.

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