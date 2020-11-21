دوري أبطال آسيا: فوز ثان لبكين غوان

2020/11/21 | 19:07 - المصدر: سفن سكاي

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الدوحة (أ ف ب)

حقق بكين غوان الصيني فوزه الثاني في دور المجموعات لمنطقة شرق اسيا ضمن دوري أبطال آسيا في كرة القدم عندما تغلب على اف سي سيول الكوري الجنوبي 2-1 السبت في الدوحة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

ويدين بكين غوان بفوزه الاول في فقاعة العاصمة القطرية، إلى لاعبيه البرازيليين فرناندو والان دوغلاس اللذين سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين الثامنة و60 تواليا، فيما سجل بارك تشو-يونغ الهدف الوحيد لاف سي سيول في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وانفرد بكين غوان بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن شريكيه السابقين اف سي سيول الذي مني بخسارته الاولى، وملبورن فيكتوري الاسترالي، فيما يحتل تشيانغ راي التايلاندي المركز الاخير من دون رصيد.

وتقام الجولة الثالثة الثلاثاء، فيلعب بكين غوان مع ملبورن فيكتوري، واف سي سيول مع تشيانغ راي،.

وكان شنغهاي شينخوا استهل منافسات الشرق في فقاعة الدوحة بفوز على بيرث غلوري الاسترالي 2-1 الثلاثاء الماضي.

وعادت منافسات الشرق بعد توقف دام نحو تسعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اثر توقف المجموعات الاربع في آذار/مارس الماضي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 يومي 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ومباراة قبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

ويشارك 15 فريقاً من خمس دول في منافسات الشرق هي الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وتايلاند.

وانسحب الجمعة الماضي جوهور دار التعظيم الماليزي والغيت نتائجه، لعدم حصوله على اذن حكومي بالسفر الى قطر لاستكمال المنافسات.

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