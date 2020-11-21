التطبيعية تحسم الجدل بشأن موعد كلاسيكو العراق

2020/11/21 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وضعت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، السبت، حدا للجدل القائم بشأن انباء تأجيل كلاسيكو الزوراء والقوة الجوية.

اكد مشرف فريق القوة الجوية مهدي جاسم في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (21 تشرين الثاني 2020)، على "اقامة مباراة الكلاسيكو في موعدها المقرر في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين القادم على ملعب كربلاء الدولي".

وذكر جاسم انه "اتصل برئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي وامين سر الهيئة التطبيعية محمد فرحان للاستفسار عن موعد المباراة بعد ورود انباء عن تغيير وقتها الا ان عوفي اكد اقامة المبارة في الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاثنين القادم على ملعب كربلاء الدولي وبدون جمهور".

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