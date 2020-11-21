افتتاح قمة العشرين في السعودية.. الملك سلمان يدعو لدعم الدول النامية

2020/11/21 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افتتح العاهل السوعدي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، اعمال قمة العشرين في العاصمة الرياض، داعيا الى دعم الدول النامية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال العاهل السعودي في افتتاح قمة العشرين، إن "بلاده قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق أقساط ومدفوعات الديون وسط الأوضاع الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا في العالم".

وأشار العاهل السعودي إلى أن جائحة كورونا سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة، مضيفا أنه يتوجب تقديم الدعم للدول النامية التي تضررت بسبب الجائحة.

وقال، انه "تعهدنا في القمة الماضية لحشد الموارد لما يزيد عن 21 مليار دولار لدعم الضرر الناتج عن الجائحة".

ودعا الملك سلمان إلى "التأهب مستقبلا للوقوف ضد الأوبئة، وقيادة المجتمع الدولي لحماية البيئة والمناخ لحماية كوكب الأرض".

وشدد العاهل السعودي على ضرورة جعل النظام الاقتصادي أكثر مرونة و إعادة فتح الاقتصادات والحدود لتسهيل حركة التجارة والأفراد.

وافتتح الملك سلمان أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيا، في اجتماع افتراضي مصغّر تخيم عليه جهود مكافحة فيروس كورنا المستجد والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تسبّب بها.

ويلتقي زعماء العالم بينما تتكثف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة مؤخرا، فيما تتوالى الدعوات لدول مجموعة العشرين لسد العجز في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود.

وستكون أعمال القمة مصغرة ومختصرة مقارنة بما كانت عليه في السابق إذ إنها كانت تشكل عادة فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على أن تنحصر هذه المرة في جلسات عبر الإنترنت ضمن ما يسميه مراقبون "الدبلوماسية الرقمية".

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