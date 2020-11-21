2020/11/21 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تحدثت أخصائية الأمراض الجلدية الأمريكية أوهارا أيفاز في مراجعة إخبارية لمركز سيدارز سيناي الطبي عن مشكلة شائعة لمرضاها الذين تعافوا من فيروس كورونا.

وقالت الأخصائية: “لقد جاء المرضى إليّ بسبب تساقط الشعر الناجم عن الإجهاد.



كانوا إما خائفين جدًا من الموت في بداية العام أو كانوا مرضى بفيروس COVID-19.



لكن العواقب… رأوها بالضبط بعد ثلاثة أشهر.



هذا محير لأن الموقف المجهد قد مر والمظاهر الجسدية تحدث الآن فقط”.

كما أشارت الطبيبة إلى أنه إذا فمن الضروري استشارة الطبيب على الفور عند ملاحظة تساقط الشعر، حيث قد تكون الأسباب مشاكل في الغدة الدرقية أو فقر الدم.



ومع ذلك، إذا كان اللوم هو التوتر فقط، فغالبًا ما تختفي المشكلة من تلقاء نفسها مع السبب الذي جعل الشخص يشعر بالقلق.

وكشفت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثرعرضة للوفاة في حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، سيرغي بويتسوف، في حديث نقله موقع “زفيزدا” الروسي: “الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية نفسها لا تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لكنها تزيد من احتمالية حدوث مضاعفات من الفيروس لمثل هؤلاء المرضى، حيث يزيد معدل دخول هؤلاء المرضى إلى المستشفى بنسبة 6 مرات، ويزيد معدل الوفيات بينهم حسب أحدث البيانات 12 مرة”.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 في المئة من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية.



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة أمراض جلدية تكشف عن العواقب المحتملة لفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة أمراض جلدية تكشف عن العواقب المحتملة لفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).