2020/11/21 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مصادر للتغيير: القاء القبض على محافظ الديوانية الأسبق عمار المدني في مطار النجف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مصادر للتغيير: القاء القبض على محافظ الديوانية الأسبق عمار المدني في مطار النجف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مصادر للتغيير: القاء القبض على محافظ الديوانية الأسبق عمار المدني في مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).