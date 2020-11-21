مجلس النواب يرفع جلسته الى الإثنين المقبل

2020/11/21 | 19:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب، جلسته الى يوم الإثنين المقبل الموافق 2020/11/23.

وقال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل الموافق 2020/11/23.

وأضاف: ان الجلسة شهدت استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الذي أعلن خلال الجلسة الموافقة على التوسعة الدراسية لمقعدين للنفقة العامة والخاصة والشهداء والسجناء السياسيين ومقعد واحد للجيش الابيض لجميع القنوات خلال هذا العام.

وكان مجلس النواب قد عقد الجلسة رقم 23 في وقت سابق من يوم السبت لمناقشة عدد من مشاريع القوانين.

PUKmedia خاص‌

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