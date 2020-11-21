خانقين.. إقامة معرضين في يوم شهيد الإتحاد الوطني

2020/11/21 | 19:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام مركز تنظيمات خانقين للإتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، معرضين بمناسبة يوم شهيد الإتحاد الوطني.

المعرضان أقيما من قبل قسم الإعلام في المركز بالتعاون مع دار الشهيد للسلام في المدينة، اذ يختص المعرض الأول بصور فوتوغرافية لشهداء الإتحاد الوطني الكوردستاني، بينما المعرض الثاني خاص بالكتاب اقيم تحت شعار (الشهيد والكتاب مصابيح تنير الدرب).

هذا القيت كلمة استذكارية لشهداء الاتحاد الوطني من قبل مكتب اعلام المركز بحضور جمع غفير من محبي وداعمي الاتحاد الوطني وأهالي المدينة، فيما من المقرر ان يستمر المعرضان لمدة 3 أيام.

PUKmedia خاص‌

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