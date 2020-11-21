تعرف على كمية الأمطار التي هطلت على بغداد

2020/11/21 | 19:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلنت هيئة الانواء العامة للانواء الجوية، السبت، كمية الامطار التي هطلت على العاص...

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