2020/11/21 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن موعد جديد لمباراة الكرخ ونفط الوسط بدوري الكرة الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/ ان “لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية، قررت تقديمَ موعد مباراة الكرخ أمام نفط الوسط ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ المقرر إقامتها على ملعب الأول، من يوم غدٍ الأحد إلى الثلاثاء المقبل”.

واضافت ان “هذا القرار جاء لتأثر الملعب بمياه الأمطار، وإقامة مباراتين عليه ضمن الجولة الرابعة للدوري”.

تجدر الاشارة الى ان التطبيعية قررت اقامة مباراة كلاسيكو الزوراء والقوة الحوية في موعدها المحدد.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية تقدم موعد مباراة الكرخ ونفط الوسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية تقدم موعد مباراة الكرخ ونفط الوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).