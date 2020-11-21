2020/11/21 | 19:48 - المصدر: عين العراق

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السبت 21 نوفمبر 2020 | 07:31 مساءً | عدد القراءات : 18

محلل امريكي: انتخاب ترامب لاربع سنوات اخرى سيضع 79 مليون امريكي في خانة الكساد

اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي جيم دبليو دين مدير تحرير مجلة قدامى المحاربين أن الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سيستمر باثارة الحرب الاهلية للحفاظ على اهميته السياسية ولحماية نفسه من الملاحقات القضائية .

وقال دين في مقابلة إن “خسارة ترامب في الانتخابات الامريكية يمثل راحة وعذاب في ذات الوقت ، فقد كان من شأن التفكير في أربع سنوات أخرى من نظام ترامب الاستبدادي أن يضع 79 مليون أمريكي في كساد.



وليس أقلها أننا كنا نتطلع إلى فقدانه حصانته الرئاسية حتى يتسنى رفع القضايا القانونية ، بما في ذلك القضايا الجنائية ، ضده وضد أسرته”.

واضاف أن ” هناك الكثير السياسيين والمسؤولين حتى في داخل الاستخبارات المركزية الامريكية يعتبرون ترامب تهديدا للامن القومي ، وهم يتوقعون منه ان يقوم ببيع معلومات سرية لتحقيق مكاسب شخصية ، وان ما يقوم به المئات من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في الوقت الحالي هو جعل ترامب مثالا لثني أي رئيس جديد مستبد في المستقبل عن التفكير في أنه يمكن أن يحذو حذوه”.

وتابع أن ” ترامب حول الانتخابات الى سيرك سيلطخ سمعة الحزب الجمهوري لسنوات قادمة والمثال الكبير على ذلك هو محاميه رودي جولياني الذي اغرق المحاكم بعشرات الدعاوى عن الاحتيال الانتخابي ، وكثير منها يعتمد على تقارير منصة التواصل الاجتماعي تويتر وحدها”.

واشار الى أن ” ترامب يريد الاستمرار في تسليط الضوء على وسائل الإعلام بادعاءاته الكاذبة التي لا تنتهي لإبقاء قاعدته متوترة ، وأكبرها أن الانتخابات سُرقت منه ومنهم، فيما تقوم الاجهزة السياسة والامنية بالتخطيط للطوارئ لاحتمال أن يقوم ترامب الغاضب ببعض الأشياء المجنونة ، بما في ذلك بدء الصراع في مكان ما كي يستغل حالة الطوارىء للبقاء في منصبه”.

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