2020/11/21 | 20:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

607 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء، تحسين الخفاجي، السبت، ارسال الحكومة الاتحادية قوات إلى سنجار لتعزيز السلطة داخل القضاء بحسب الاتفاقية الموقعة بين بغداد وأربيل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

جاء ذلك في تصريح للخفاجي لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (21 تشرين الثاني 2020)، أوضح فيه إن "مهام قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى سنجار هي الإشراف على الملف الأمني وتطبيقا للاتفاق"، لافتا إلى أن "الفرقة السادسة من قوات الشرطة الاتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة الملف الأمني داخل القضاء".

وأضاف، أن "إرسال دفعات جديدة إلى قضاء سنجار يعتمد على الوضع الأمني"، مبينا أن "العمل بدأ بتطبيق اتفاقية سنجار، الذي يتضمن وجود قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولا توجد أي قوات أخرى لا من البيشمركة ولا غيرها، ولا يرفع إلا العلم العراقي".

وتابع الخفاجي، أن "الملف الأمني داخل القضاء سيكون بيد القوات الاتحادية سواء من الشرطة أو الأمن الوطني، أما خارج القضاء فسيكون من مسؤولية الجيش".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن اتفاق "تأريخي" يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار، وفق الدستور، وعلى المستويين الإداري والأمني، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد ترسل قوات إلى سنجار.. والعمليات المشتركة تعلق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد ترسل قوات إلى سنجار.. والعمليات المشتركة تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).