البحر منبع للخير ومنتجا للتوحش.. قراءة في رواية -الياطر- للراحل حنا مينا.. - محمد عبعوب

2020/11/21 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب تعودت في رحلاتي عبر كنوز المعرفة التي شرعت الثورة الرقمية لنا نحن الفقراء أبوابها، و اشبعت نهمنا وجوعنا لثمارها التي لا يحاط بها ولا تقدر قيمتها بأي ثمن؛ تعودت فتح كتابين، و حتى ثلاثة كتب للتنقل بينها في رحلة إدماني اليومية القراءة، على أن يكون أحدها رواية أتخذها كمحطة استراحة، أجدد من خلال حكاياها و صور ومشاهد ابدعها كتّابها تنشيط ذاكرتي، بعد أن أكون قد عييت من تتبع مسارات المعرفة الفكرية او العل ......





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