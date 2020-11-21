العمليات المشتركة: اتفاق سنجار يتضمن وجود قوات اتحادية فقط

2020/11/21 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن الملف الأمني داخل قضاء سنجار سيكون بيد القوات الاتحادية، مشيرةً إلى بدء تطبيق “اتفاق سنجار” يتضمن وجود قوات اتحادية فقط، وعدم رفع علم غير العلم العراقي.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن “قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى قضاء سنجار مهمتها الإشراف على الملف الأمني وتطبيق اتفاق سنجار”، لافتاً إلى أن “الفرقة السادسة من قوات الشرطة الاتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة الملف الأمني داخل القضاء”.

وأضاف الخفاجي أن “إرسال دفعات جديدة إلى قضاء سنجار يعتمد على الوضع الأمني”، مبيناً أن “العمل بدأ بتطبيق اتفاقية سنجار، الذي يتضمن وجود قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولا توجد أي قوات أخرى لا من البيشمركة ولا غيرها، ولا يرفع إلّا العلم العراقي”.

واكد أن “الملف الأمني داخل القضاء سيكون بيد القوات الاتحادية سواء من الشرطة أو الأمن الوطني، أما خارج القضاء فسيكون من مسؤولية الجيش”.

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