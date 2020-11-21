مصرع شخص بحادث سير في بنجوين

2020/11/21 | 20:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه واصيب عدد آخر، يوم السبت، في حادث سير مروع على طريق قضاء بنجوين.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مراسلنا، فأن الحادث وقع قرب قرية (كولوس) على طريق بنجوين، فيما بيّن ان شخصا لقي مصرعه واصيب عدد من الأشخاص.

واضاف: ان شرطة المرور وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه، في الوقت الذي تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

PUKmedia خاص

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