2020/11/21 | 20:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمتعافين من كورونا .. عواقب محتملة تتطلب مراجعة الطبيب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمتعافين من كورونا .. عواقب محتملة تتطلب مراجعة الطبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).