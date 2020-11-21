يحرقون كتبهم ويخفون آثارها.. الصين تشدد القيود على مسلمي الأيغور

2020/11/21 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقلت الصين من مجرد التضييق على الاستقلال الثقافي لأقلياتها العرقية، إلى فرض الاستيعاب الكامل على هذه الأقليات وانصهارها في ثقافة الهان المشكلة للأغلبية في البلاد.

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