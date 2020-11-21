2020/11/21 | 20:10 - المصدر: سفن سكاي

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قررت لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية تأجيل موعد مباراة الكرخ أمام نفط الوسط ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، المقرر إقامتها على ملعب الأول، من يوم غدٍ الأحد إلى الثلاثاء المقبل، لتأثر الملعب بمياه الأمطار، وإقامة مباراتين عليه ضمن الجولة الرابعة للدوري.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل مباراة الكرخ ونفط الوسط من الاحد الى الثلاثاء 7 SKY TV.

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