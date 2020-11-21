موجة الامطار تستعد للانتهاء خلال ساعات قليلة.. ماعدا 5 مناطق

2020/11/21 | 20:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت هيأة الأنواء الجوية ، إن موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد ستنحسر في الساعات المقبلة باستثناء 5 مناطق.

وقال مدير عام الهيأة علي البهادلي في بيان إن “الامطار ستنحسر مساء اليوم في بغداد وتتوقف في الاجزاء الشرقية من البلاد صباح الغد فيما ستستمر بغزارة في 5 مناطق من البلاد وهي زرباطية والعزيزية في واسط وكلار في السليمانية والحي وخانقين في ديالى”.

وفي وقت سابق، حدد المتنبئ الجوي، صادق عطية، موعد انتهاء موجة الأمطار التي تضرب البلاد حاليا.

وقال عطية في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إن “التصعيد الرطب وتقابل الرياح مختلفة الصفات على طول خط الجبهه الباردة شكل سحباَ ركامية رعدية على طول الخط الفاصل، وبحسب التوقعات تنتهي فرص الامطار في اغلب المدن ومن ضمنها العاصمة بغداد خلال بداية الليل”.

واضاف أن “الأمطار ستستمر لوقت متأخر في بعض مناطق البصرة وواسط وميسان وشمال شرق البلاد”.

وتابع عطية أن “الاجواء ستستقر غدا مع برودة نسبية”، لافتا إلى أن “التحذيرات ما زالت مستمرة لمناطق ديالى وشرق واسط ، من غزارة الامطار، ومن السيول القادمة من جهة الهضبة الإيرانية”.

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